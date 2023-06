Igazi katasztrófa történt Orihivnél: pillanatok alatt elveszett az ukrán Bradley-k közel 15%-a

Ma délután számos felvétel jött azokról a veszteségekről, melyeket az ukrán fegyveres erők Orihiv térségében szenvedtek el: a támadás során számos értékes NATO haditechnikai eszköz odaveszett.

Az ukrán fegyveres erők legnagyobb veszteségei talán az amerikai M2 Bradley típusú lövészpáncélosoknál látható Orihiv térségében, de egyelőre arról nincs konszenzus, pontosan mennyi az annyi. Az M2 Bradley egy kései hidegháborús, amerikai lövészpáncélos / gyalogsági harcjármű: feladata a gyalogsági alakulatok szállítása és tűztámogatása.

Ukrajna összesen 109 M2A2 ODS Bradley-t és 4 M7 BFIST támogatójárművet kapott:

a fenti veszteségszámok tehát azt jelentik, hogy az ukrán haderő három nap alatt a teljes Bradley-állományának 10-14%-át elvesztette.

Hard to say anything positive about this. After initially losing 4 M2A2 Bradley ODS-SA IFVs, 1 Leopard 2A6 and a BMR-2 armored demining vehicle in one location, 4 more M2A2 Bradley ODS-SA IFVs drove to the exact same position and started taking loses. pic.twitter.com/FFHVmy2T0o