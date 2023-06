Kiszivárgott: Amerika partjainál nyitna kémközpontot a Kínai Kommunista Párt

Kubában építhet lehallgató központot magának Kína, növelve ezzel megfigyelési és kémkedési lehetőségeit. Az Egyesült Államok hatóságai attól tartanak, hogy a kémbázisról Peking betekintést nyerhet majd USA teljes délkeleti régiójának elektronikus kommunikációjába. Washington ellenzi a létesítmény megépülését, de egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen lépéseket tud tenni annak létrejötte ellen.

A kínai hírszerzési kísérletek növekedtek a térségben, emlékezetes botrányt okozott idén februárban a kínai kémballon néven elhíresült eset. Ekkor egy azonosítatlan, különféle műszerekkel felszerelt kínai léggömböt érzékeltek az Egyesült Államok területe felett. Az eszközt végül Dél-Karolina partvidékénél kilőtték, bár Peking végig tagadta, hogy kémkedésre használták volna az eszközt, állításuk szerint meteorológiai és kutatási célokat szolgált. Az eset diplomáciai botrányt okozott, Antony Blinken, az USA külügyminisztere lemondta a korábban tervezett pekingi látogatását.

John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője szerint az amerikai kormány aggodalmakkal nézi Kína egyre szorosabb kapcsolatát Kubával. Elmondta, hogy az USA hatóságai folyamatosan figyelik és ellenlépéseket tesznek a túlzottnak vélt kínai befolyás kiterjedése ellen. Carlos Fernández de Cossio kubai külügyminiszter-helyettes tagadta, hogy ők engedélyezték volna Kínának a központ létesítését, rágalomnak nevezték.

Az USA belpolitikáját megmozgatta a WSJ jelentése. Az egymással rivalizáló pártba tartozó Mark Warner demokrata és Marco Rubio republikánus szenátor közös közleményt adott ki, amelyben kifejezik aggodalmukat, hogy az Egyesült Államok partjaihoz ennyire közel épülhessen kínai kémbázis. A térség a gazdaság szempontjából kiemelkedő fontosságú, forgalmas hajóutak is keresztezik a területet, ezért felhívják a Biden-kormány figyelmét, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a veszélyek elhárítására.

