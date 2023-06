Szivárognak a felvételek: 24 óra alatt kilőttek két ritkaságszámba menő TOSz-1A nehéz lángszórót

Csütörtökön került fel az első felvétel arról a közösségi médiába arról, hogy az ukrán csapatok sikeresen megsemmisítettek egy TOSz-1es rakéta-sorozatvetőt. Az első találatra Velika Novoszilka közelében került sor, ahol az ukrán fegyveres erők az elmúlt napok során többször is támadásba lendültek.

A második felvétel pedig Zaporizzsjában készült, ahol az ukrán tüzérek egy amerikai M109A6 Paladin önjáró löveg segítségével viszonozták az orosz rakétatüzet, ennek során pedig eltaláltak egy Szolncepjokot is.

: As reported, a Russian TOS-1A thermobaric multiple rocket launcher was destroyed by Ukrainian counter-battery fire in utilizing M109A6 Paladin 155mm self-propelled howitzers. #Ukraine