Elképesztő pusztítást végzett a a gátrobbanás: durva számot mondtak be az ukránok

Csak a gát felrobbanása miatt keletkezett környezeti kár több mint 55 milliárd hrivnyára ( vagyis körülbelül 1,5 milliárd dollárra) rúg, bár a következmények még csak most válnak nyilvánvalóvá - közölte szombaton az ukrán környezetvédelmi minisztérium. Az ukrán határőrség figyelmeztetett a Fekete-tengerbe ömlő mérgező "szemétdombra" is.

A herszoni régió nemzeti parkjainak egyharmadát fenyegeti az eltűnés veszélye a kahovkai katasztrófa miatt - közölte Ruszlan Sztrilet környezetvédelmi miniszter. A víztározó, amely milliókat látott el vízzel, szombatig 62%-át vesztette el, és a víz továbbra is szivárog - mondta. Számos ritka vadon élő állat- és növényvilág élőhelye pusztult el, és évekbe telhet, amíg ezek a területek regenerálódnak.

