Riasztó katonai incidensek, ideges vezetők - Mégis mi történik a világ egyik legfeszültebb régiójában?

Az elmúlt egy hétben számos katonai incidens történt Kína keleti partvidékénél. Egy ízben magával az Egyesült Államok hajójával nézett farkasszemet a kínai haditengerészet, többször viszont Washington szövetségeseinek kellett a védelmi erőiket készültségbe helyeznie, vagy elindítania. Élénkebbé vált a katonai aktivitás a térségben? Nézzük.

Az elmúlt egy hétben szinte naponta írunk mi is a Portfolio-n arról, hogy állandósultak a határincidensek a Kelet-kínai-tenger vagy a Sárga-tenger környékén.

Vegyük sorra pontosan milyen esetek borzolták a szombat óta a kedélyeket a térség védelmi erőinél:

1. Incidens a Tajvani-szorosban

Múlt hét szombaton a Tajvani-szorosban egy amerikai és egy kínai hadihajó között vált veszélyessé a helyzet. A két hadihajó akkor került riasztóan közel egymáshoz, amikor a USS Chung-Hoon egy kanadai fregattal haladt át a Tajvani-szoroson, és egy kínai hajó kockázatos manőverrel vágott be elé.

2. Repülési gyakorlat Dél-Korea partjainál

A következő incidensig csak keddig kellett várni, ekkor egy repülési gyakorlat okozott zavart. Dél-Korea több vadászgépet küldött a levegőbe, mivel Szöul szerint négy orosz és négy kínai repülőgép került közel az ország légterének megsértéséhez. A gépeket az ország Légvédelmi Azonosítási Zónájában (ADIZ) érzékelték, a koreai légtérbe nem hatoltak be.

The Republic of Korea Air Force (South Korea) has announced that earlier this morning it had Detected and Tracked at least 4 Chinese and 4 Russian Military Aircraft that had entered the Korean Air-Defense Identification Zone (KADIZ) over the Sea of Japan and the South China Sea pic.twitter.com/4GqKT6TCfM — OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2023

3. 37 kínai repülő Tajvan védelmi azonosítási zónájában

Csütörtökön aztán már két esetet is feljegyezhettünk.Az első esetnél csütörtök hajnalban Tajvan aktiválta a védelmi rendszereit azután, hogy 37 kínai repülőgép az ország délnyugati részén belépett a sziget Légvédelmi Azonosítási Zónájába (ADIZ). A tajvani légtérbe már nem hatoltak be. Azóta a pontos számokat is nyilvánosságra hozták: tizennégy J-16 típusú modern, negyedik generációs vadászbombázó, tizenkettő J-11 kéthajtóműves sugármeghajtású vadászrepülőgép, négy H-6 kéthajtóműves sugármeghajtású bombázó, két YU-20 típusú légi utántöltő repülőgép, és több légtérellenőrző repülőgép (AWACS) sértette meg a sziget zónáját.

37 of the detected aircraft(J-11*12, J-16*14, Y-20 Aerial Refueling*2, H-6*4, Y-9CC*2, WZ-7 UAV RECCE,& KJ-500 AEW&C*2) had entered Taiwans southwest and southeast ADIZ, flight paths as illustrated. {:url} — 國防部 (Ministry) June 9, 2023

4. Hadihajó Japán partjainál

Később pedig Japán partjainál a Kagosima prefektúrától délebbre található Jakusima szigeteknél észleltek kínai hadihajót. A Shupang-osztályú felderítő-, és kutatóhajó délelőtt 10 órakor lépett be japán tengeri területre, majd 3 órával később hagyta el azt, a szintén Kagosima prefektúrához tartozó Kucsinoerabu-sziget mellett. A kínai hajó a Népi Felszabadító Hadsereg haditengerészetének vagy a kínai parti őrségnek hajója lehetett, ezzel kapcsolatban nem érkezett megerősített információ.

A China PLA Navy Type 636A hydrographic survey ship sailed through Japanese territorial waters near Yakushima Island on June 8. This is the 11th time that Japan announce Chinese naval vessels entry into Japans territorial waters. https://t.co/iUddaVMekQ — Ryan (Chan) June 8, 2023

Lehetséges magyarázatok

Láthatóan megszaporodtak a katonai incidensek a térségben, ennek okairól azonban csak találgatni lehet. Nézzünk meg pár lehetséges magyarázatot.

Kína próbálgatja magát a globális hatalmi színtéren. Ezek a valódi fenyegetést egyelőre nem jelentő, ám diplomáciailag esetlegesen feszültséget keltő határsértések azt bizonyítják, hogy Kína nagyon is mozgolódik a régióban, és gyakorlatilag folyamatosan teszteli a szomszédos államok éberségét. A kísérleti jellegű manőverek remek lehetőséget adnak Pekingnek, hogy a saját erőiket gyakorlatoztassák, illetve, hogy megfigyeljék Dél-Korea, Japán vagy Tajvan védelmi mechanizmusait és esetleges gyenge pontjait.

Mivel a térség a világ egyik legfontosabb geopolitikai színtere, ezért a nyugati hatalmaknak sem szabad figyelmen kívül hagyni a kínai próbálkozásokat. Kína növekvő hatalma korábban elsősorban a gazdasági terjeszkedésen keresztül volt észrevehető, az utóbbi években azonban nyilvánvalóvá vált, hogy katonai szempontból is igyekszik érvényesíteni akaratát. Kiemelkedik ezek közül a Tajvan-kérdés. Fontos fejlemény, hogy az elmúlt években Peking az „egy Kína” politika elve alapján Hongkong autonóm helyzetét is leépítette, és lényegében a korábbi demokratikus berendezkedést is megszüntette.

Tajvan kérdése már 1949 óta fennáll, és állandó téma a pekingi vezetés körében. A sziget akkor különült el a szárazföldi Kínától, amikor több évtizedes polgárháborút követően a második világháború után a kommunisták kerültek ki győztesként az állam irányításáért vívott harcban. A velük szemben álló Kuomintang nacionalista párt hívei Tajvan szigetére menekültek, és ott egy párhuzamos kínai államot alakítottak, eltérő politikai berendezkedéssel. A két Kína nem ismeri el egymást, sőt kölcsönösen követelik a másik ország területét is maguknak.

Az 1980-as évektől máig tartó kínai gazdasági fellendülés egyértelműen Peking felé billentette a nemzetközi jelentőség mérlegét. Peking ma már nagyobb katonai erő, fontosabb kereskedelmi partner, és jelentősebb politikai tényező a világ szemében. Emiatt miatt Tajpej izolációja növekedett, már csak 13 ország tart fenn vele hivatalos politikai kapcsolatokat. Persze, más államok is fenntartanak kapcsolatokat velük – így az Egyesült Államok is –, de ezek az államok nem ismerik el Tajvan függetlenségét. A nemzetközi közösség csökkenő mértékben hajlandó állást foglalni a vitában. Washington, és az egyik legszorosabb szövetségese, Japán, viszont egyre proaktívabban áll ki a sziget támogatásában. Kínát ez zavarja, és az amerikai katonai manővereket a saját érdekszférájában elkövetett provokációnak tartja.

Hogy a kép azért árnyaltabb legyen, természetesen nem csak Kínának vannak követelései a térségben, Japán és Dél-Korea sem tud megegyezni több sziget feletti fennhatóság kérdésén. Még különlegesebb a Dél-kínai-tenger térsége, ahol a tengerfenéken található erőforrásokra minden, a tengerrel határos ország igyekszik rátenni a kezét, ezért gyakorlatilag egyik állam sem ért egyet a tengeri határokkal a térségben. Bár az utóbbi időben kevesebb hír érkezik innen, azonban könnyen lehet, hogy a figyelem megosztása érdekében itt további műveletekbe fog kezdeni a világ második legnagyobb katonai hatalma.

Összességében egyelőre nem kell egy új tengeri konfliktus kirobbanásától, és ezzel egy várható globális gazdasági krízistől tartani kelet-kínai vizeken, azonban arra sem számíthatunk, hogy egyhamar csökkenni fog a feszültség a térségben. Kína várhatóan tovább fogja folytatni a nyomás növelésére irányuló gyakorlatát, amivel ki tudja fejezni a saját dominanciáját is a terület vitás kérdéseiben. Várható az is, hogy az Egyesült Államok is látványos erődemonstrációkkal igyekszik saját és szövetségesei érdekeit védeni.

A kép forrása: Elizabeth Dalziel - Pool/Getty Images