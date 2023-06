A választások után újabb kihívásokkal néz szembe Montenegró

Nem lesz egyszerű a kormányalakítás folyamata Montenegróban a vasárnapi előrehozott parlamenti választás szoros eredményei miatt - hangsúlyozta Ognjen Mitrovic választási szakértő a montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) hétfő reggeli műsorában.

A CeMI ellenőrző és kutatóközpont koordinátora közölte, az előzetes eredmények alapján a centrista Európa Most! mozgalom a voksok 25,6 százalékát szerezte meg, amely 24 képviselői helyet jelent a 81 tagú parlamentben. A második helyen az 1990 és 2020 között kormányzó, balközép Szocialisták Demokratikus Pártja (DPS) és koalíciós partnerei végeztek a voksok 23,1 százalékával, ami 21 mandátumot jelent. A harmadik helyet pedig a szerb- és oroszbarát Demokratikus Front vezette Montenegró Jövőjéért nevű választási szövetség szerezte meg: nekik 13 képviselőjük lesz a parlamentben, míg a Demokratikus Montenegró és az Egyesült Reform Akció (URA) mozgalom koalíciója 11 politikust küldhet a podgoricai képviselőházba.

Ognjen Mitrovic szerint a 2020-as parlamenti választások történelmi jelentőségűek voltak, mert jelentős változást hoztak, és megbuktatták a korábban harminc éven át vezető pártot, ám a mostani voksolás is fontos volt, mert megmutatta, hogy az emberek változásra vágynak, ám belefáradtak a politikai csatározásokba. Az elemző felhívta a figyelmet arra, hogy

az utóbbi harminc évben soha nem volt még ilyen alacsony a részvételi arány egyetlen parlamenti választáson sem; alig haladta meg az 56 százalékot.

A voksolás - magyarázta - rámutatott, hogy most már hivatalosan is az Európa Most! mozgalom a legerősebb politikai erő Montenegróban, és miután az áprilisi elnökválasztáson ennek a pártnak a jelöltje tudott győzni, most a parlamentben is ez a tömörülés lesz többségben. A koalíciós tárgyalások viszont az elemző véleménye szerint a szoros eredmények miatt jelentősen elhúzódhatnak, hiszen látszik, hogy egyetlen párt sem tud egyedül kormányt alakítani, sőt - mivel az Európa Most! elutasít bármilyen együttműködést a korábban kormányzó DPS-szel - több szövetségesre is szüksége lesz. Ognjen Mitrovic ezért úgy véli, egyáltalán nem biztos, hogy stabil kormány tud felállni, illetve nehéz lesz ilyet felállítani, a pártok elképzelései ugyanis nagyon eltérőek, és a 2020-as választást követően is az egyet nem értések vezettek az akkori, politikailag sokszínű kormány bukásához is.

Milojko Spajic, a centrista Európa Most! mozgalom vezetője a szavazóhelyiség felé tart az előrehozott montenegrói parlamenti választásokon Podgoricában 2023. június 11-én. MTI/EPA/Boris Pejovic