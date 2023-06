Egyetlen támadás alatt elvesztették az ukránok a teljes Leopard 2R állomány felét

A nyugati fegyverek átadásakor már lehetett számítani arra, hogy egy nagy területre kiterjedő offenzíva során még ezek a modern eszközök is szemmel látható veszteségeket fognak szenvedni, úgy tűnik azonban, hogy az ukrán csapatok gyakran teljesen vakon rohannak neki az orosz aknamezőknek.

Three out of the six Leopard 2R mine-clearing vehicles Finland donated to Ukraine have been lost in the same field.With other engineering vehicles in the field as well, this is a massive loss for the brigade, no matter what. pic.twitter.com/O7cex99WJK