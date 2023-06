Új szintre kapcsol a japán haderő: 2000 kilométeres hatótávolságú rakétát építenek

A Warzone jelentése szerint a japán védelmi minisztérium a múlt hónapban kötött megállapodást a Kawasaki Heavy Industries-szal. A 257 millió dolláros szerződés szerint a cégnek 2000 kilométeres hatótávú, a partmenti védelmet elősegítő, hajók elleni cirkálórakétákat kell kifejlesztenie. A fejlesztési időszak a 2023-2027 közötti időszakot fogja felölelni, hadrendbe csak ezután léphet.

Japan has awarded Kawasaki Heavy Industries the contract for the development of its latest anti-ship missile designed for coastal defense. pic.twitter.com/A7UcQ0q2sQ