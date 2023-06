Három fronton támad az ukrán haderő - Friss térképen mutatjuk, hogy áll most a frontvonal

Több mint egy hete zajlik az ukrán haderő régóta ígérgetett ellentámadása: az első napok nehézségei után szivárognak a hírek most már kisebb sikerekről is. Nézzük meg, hogy állnak most a katonai műveletek a frontvonal három szakaszán.

Zaporizzsja

Az ukrán ellentámadás legnagyobb nyilvánosságot kapott hadszíntere kétségkívül Zaporizzsja megye: ebben a régióban történt ugyanis az, hogy az ellentámadás első napjai során szétverték az oroszok a NATO-harcjárművekkel felszerelt 47-es számú gépesített dandár támadását.

Most úgy tűnik, hogy Tokmak-Orihiv térségében valóban megakadt az ukrán offenzíva, az oroszok nemrég elérték azokat a nyugati harcjárműveket, melyeket az ukrán fegyveres erők néhány napja elvesztettek a frontvonalon.

Ugyanakkor Zaporizzsja megye keleti részén folytatódik az ukrán támadás:

az ukrán haderő az elmúlt néhány nap során felszabadította Levagynye és Novodarivka települést is.

Egyik település sem nevezhető stratégiailag szignifikánsnak, ugyanakkor visszafoglalásuk azt jelzi, hogy az ukrán offenzíva ebben a régióban nem ütközött az tokmaki védvonalakhoz hasonló "betonfalba."

East Zaporizhzhia Front (June 12)Ukraine has announced that they liberated the village of Levadne located in East Zaporizhzhia. It is the 5th settlement liberated on the front within the past 3 days pic.twitter.com/IjFuEgZ4E2 — Ukraine (Battle) June 12, 2023

Az ukrán fegyveres erőket amúgy nagyon kiterjedt orosz védvonalak várták Zaporizzsja megye nyugati részén, Tokmak felé legalább négy kiterjedt orosz védelmi rendszer működik. Nincs arról egyelőre információ, hogy az ukrán haderő akár a legelső védvonalat áttörte volna ebben a szektorban.

Combining 's (of ) fortification data w/ ISW control-of-terrain map data of the conflict, in this map shows Ukraine contested settlements along several axes in & region as of June 10.Full story: @bradyafr — ISW (@TheStudyofWar) June 12, 2023

Vuhledár, Velika Novoszilka

Az elmúlt napok legnagyobb összecsapásai a Donyec megye nyugati részén zajlottak, Velika Novoszilka és Vuhledár térségében. Az ukrán haderő Velika Novoszilkából indulva dél felé, Urozsainye, Sztaromlinivka térségben támad, a harcoknak itt az eddigi információk szerint ukrán és orosz oldalon is súlyos veszteségei vannak.

Ukrajna nemrég felszabadította Sztorozsjevét, majd Makarivkát is bevették.

Ezután viszont az orosz haderő is ellentámadást indított: az utóbbi települést – legalább átmenetileg – visszafoglalták.

Update: have liberated the settlement of Storozheve on the southern front. pic.twitter.com/nYbsuc1tNQ — War (Mapper) June 13, 2023

Orosz források szerint orosz, ukrán források szerint ukrán kézen van jelenleg Makarivka. A település térségében valószínűleg nagyon heves harcok zajlanak jelenleg, nyilvánosan fellelhető információk alapján nem lehet megállapítani biztosan, ki ellenőrzi a falut.

️ Rybar claims that although, the settlement of Makarovka changed sides three times yesterday, as of this morning, the village was controlled by Russian troops. #BREAKING — War (Monitor) June 13, 2023

Szintén kérdéses, ki ellenőrzi most a Velika Novoszilkától délkeletre található Novodonyecke települést. Az elmúlt napokban az ukrán haderő több nagy offenzívát is végrehajtott a település térségében: az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy az összes támadást visszaverték, Ukrajna pedig bejelentette a település felszabadítását. Alighanem itt is hasonló a helyzet, mint Makarivkánál: súlyos harcok folynak a falu körül, egyértelmű győztest még korai kikiáltani.

️Ukrainian 4th Tank Brigade, in cooperation with 37th Marine Brigade, attacking Russian trenches west of Novodonetske, Oblast. #Donetsk — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) June 12, 2023

Összesen eddig a Velika Novoszilka-i hadszíntéren négy település felszabadítását lehet megerősíteni geolokációval; mind a négy kis lélekszámú község vagy falu.

Stratégiai fontosságú település visszafoglalásáról még nem érkezett hír, de talán kijelenthető, hogy ebben a szektorban indult a legjobban az ukrán ellentámadás.

Bahmut

Bahmut térségéből érkezett az elmúlt napokban talán a legkevesebb hír, az ukrán haderő északi és déli irányból próbálja bekeríteni most a Wagner csoport által pár hete elfoglalt várost.

Az ukrán haderő észak felé Berhivka és Jahidnye térségében támad. Berhivkába a múlt héten tört be az ukrán haderő, azóta a település térségében folynak a harcok. Ukrán források napi szinten minimális, párszáz méteres területszerzésekről számolnak be, de ezt nem lehet helyi felvételek alapján megerősíteni.

Bakhmut - Northern axis️RU reinforcements reportedly arrived in Berkhivka from Paraskoviivka. The town is currently contested️Zaliznyans'ke is a gray zone as AFU is just north and Russian forces south of it️There are initial reports of AFU attacking Yahidne from the west pic.twitter.com/wYLrlHyRui — NOELREPORTS () June 8, 2023

Bahmutról délre Kliscsijivkát támadják az ukránok. Ebben a régióban csak orosz forrásból jöttek hírek: minden jelentés arról szól, hogy visszaverték a támadásokat, de ezt független forrásból nem lehet megerősíteni.

Bahmut fontosságáról hónapok óta megy a vita, azonban az nyilvánvaló, hogy az ukrán haderő azért épp ide helyezte egyik fő támadási irányát, mert talán itt volt a legkevesebb ideje az orosz haderőnek átfogó védvonalakat kialakítani.

Összefoglalás

Ukrajna hét település felszabadítását jelentette be az ellentámadás kezdete óta, geolokációval eddig négy település felszabadítását erősítették meg.

Összefoglalva

jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy Ukrajna Orihiv-Tokmak térségében indított szárazföldi támadása kifulladt , az oroszok elérték a csatateret, ahol néhány napja főleg légi és tűzérségi úton megtörték a 47-es számú gépesített dandár támadását.

, az oroszok elérték a csatateret, ahol néhány napja főleg légi és tűzérségi úton megtörték a 47-es számú gépesített dandár támadását. A legnagyobb előretörést Zaporizzsja keleti és Donyec megye nyugati részén, Velika Novoszilka térségében érte el az ukrán haderő. Az eddig biztosan visszafoglalt települések szinte kizárólag ebben a térségben találhatók, az orosz haderő azonban Makarivkánál ellentámadást indított.

Az eddig biztosan visszafoglalt települések szinte kizárólag ebben a térségben találhatók, az orosz haderő azonban Makarivkánál ellentámadást indított. Bahmutnál északi és déli irányból próbálják közrefogni a várost, pár napja betörtek az ukránok az északon található Berhivkába, azóta nincs hír a frontvonal jelentős változásáról.

Nagyon úgy tűnik egyelőre, hogy olyan gyors és jelentős áttörés, mint amelyet tavaly ősszel Harkiv megyében láthattunk, nem fog megvalósulni: az orosz haderő sokkal jobban készült a most zajló ukrán ellentámadás elhárítására.

Ugyanakkor az abszolút nem kijelenthető, hogy a mostani ellentámadás kudarcot vallott volna: a frontvonal számos szakaszán heves harcok zajlanak, a hadjárat fő csapásirányai mentén pedig több település, többször is gazdát cserélt az elmúlt napokban.

Címlapkép: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images