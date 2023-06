Videó: összecsaptak az orosz és ukrán rakéta-sorozatvetők - A BM-21-es maradt alul

BM-21 Grad típusú 122 mm-es rakéta-sorozatvetőt semmisített meg az ukrán hadsereg egyik GMLRS rendszere a donyecki Vuhledar közelében - számol be a Ukraine Weapons Tracker. A háborús blog által publikált felvételen jól látható a becsapódó ukrán rakéta, az orosz MLRS viszont a találat után is lead pár lövést, így nem biztos, hogy az teljesen harcképtelenné vált.

#Ukraine: A Russian BM-21 Grad 122mm multiple rocket launcher was destroyed by a direct GMLRS hit of the Ukrainian army near Vuhledar, #Donetsk Oblast. https://t.co/ctfhv8N4Rc