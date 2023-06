Hírszerzési jelentés: felpörgött az orosz légierő, heves bombázás alá került Ukrajna

A jelentés szerint az elmúlt időszakban megnövekedett az orosz taktikai bombázók bevtéseinek száma. Ennek oka elsősorban az, hogy az oroszok a szárazföldi egységeiket légi támogatással látják el az ukrán offenzíva ellen.

A mostani emelkedés ellenére a napi akciók száma még mindig elmarad a háború elején csúcsot jelentő napi 300 bevetéstől.

A britek szerint a legtöbb bombázás a déli fronton történik. Az orosz gépek a harcászati bevetések során egyre több szárnyasbombát használnak.

