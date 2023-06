Kilépnek a magyarok a román kormánykoalícióból

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség bejelentette, hogy kilép a román kormánykoalícióból a miniszteri pozíciókkal kapcsolatos vita miatt. A lépés tovább destabilizálja az ország amúgy is ingatag politikai helyzetét. Az RMDSZ korábban egyesítő szerepet játszott a koalíció fő pártjai, a baloldali szociáldemokraták és a jobbközép liberálisok között.

A szociáldemokraták és a liberálisok, akik egykor riválisok voltak, az RMDSZ nélkül is parlamenti többséggel rendelkeznek, de a kilépés miatt fokozódik a kormányválság Bukarestben. A hárompárti kormány 2021 végi hivatalba lépése óta gyakoriak a politikai összecsapások a két nagyobbik román párt között. A szövetségen belüli kezdeti megállapodás az volt, hogy a miniszterelnöki tisztséget rotációban töltik be, és a liberálisok vezetője, Nicolae Ciuca lesz az első. Ciucát most a szociáldemokraták vezetője, Marcel Ciolacu váltja.

Ciuca kormánya alatt az RMDSZ a 22 kabineti pozícióból hármat töltött be. A Ciolacu által javasolt kabinetben azonban, amelyről a törvényhozók szavazni fognak, a magyar párt egyetlen tagot sem ad a javasolt 20 fős kabinetben. Kelemen Hunor, az RMDSZ vezetője kijelentette, hogy pártja nem lehet többé a koalíció tagja, arra hivatkozva, hogy nem teljesülnek a közös kormányzáshoz szükséges feltételek - írja a Reuters.

A román kormányra nyomás nehezedik, hogy a következő évre az Európai Unió által meghatározott, a bruttó hazai termék 3 százalékában meghatározott küszöbérték alá csökkentse költségvetési hiányát. A cél eléréséhez szükséges legjobb megközelítésről azonban nincs egyetértés. Míg a liberálisok a romániai átalányjövedelemadó fenntartását támogatják, addig a szociáldemokraták sávos rendszert szorgalmaznak. Ciolacu új kabinetjében várhatóan a szociáldemokrata Marcel Bolos váltja Adrian Caciu pénzügyminisztert.

Ami a jövőt illeti, Romániában a tervek szerint 2024-ben országos, helyi és európai parlamenti választásokat tartanak. A jelenlegi politikai fejlemények és a koalíciós dinamikában bekövetkező változások jelentős hatással lehetnek a közelgő választásokra és az ország kormányzásának jövőbeli irányára.

Címlapkép: Getty Images.