Veszélyben az atomerőmű? Szinte teljesen elfogyott a víz a kahovkai tározóból

Egy héttel a gát átszakadása után szinte teljesen eltűnt a víz a Nova Kahovka-i víztározóból. A felvételek tanúsága szerint egy héttel a tározó felrobbanása után már alig van víz a korábbi tómederben, és már csak a Dnyeper folyó korábbi folyásmedre látható. Csak szombatig a teljes tározóban 62%-kal kevesebb víz volt, mint a normális vízszint, az gátszakadás okozta árvíz miatt 1,5 milliárd dollárnyi kár keletkezett.

Following the destruction of the Kakhovka dam caused by russians, there has been a significant decrease in the water level of the Kakhovka Reservoir. Image analysis between June 5th and June 13th reveals a notable decline near the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant and Nikopol. pic.twitter.com/ceLSTdae9e