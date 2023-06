Fotó: megmentették az ukránok az egyik oroszok által megtépázott Bradley-t

A Ukraine Weapons Tracker által közzétett fotó alapján a gyalogsági harcjármű körül számos tüzérségégi lövedék robbant fel, illetve repeszek és kézifegyverekből leadott lövések lyuggatták ki a páncélzatát. Mindezek ellenére a jármű túlélte az oroszokkal való összecsapást és egy ukrán javítóüzemben kötött ki. Azt nem tudni, hogy saját erejéből vagy egy műszaki mentőjármű segítségével került-e ki a harctérről a Bradley.

: One of the damaged Ukrainian M2A2 ODS-SA Bradley infantry fighting vehicles which was recovered from the battlefield and is now undergoing repairs. The vehicle was targeted by heavy artillery fire but all crew members reportedly survived. #Ukraine