Megunta a kínaiak izmozását, behívja az amerikai katonákat a szigetország

Nagyobb amerikai katonai jelenlétet szeretne területén Palau kormánya, mivel Kína rendszeresen megsérti felségvizeit - számol be a Reuters.

A csendes-óceáni Palau kormánya arra kérte az Egyesült Államokat, hogy fokozottan járőrözzön a vizein, mivel a közelmúltban kínai hajók hatoltak be a kizárólagos gazdasági övezetébe.

Palau a múlt hónapban észlelt kínai hajókat a vizein, az egyik hajó a jelek szerint a szigetország tenger alatti kommunikációs kábeleinek közelében lévő területet vizsgálta.

Surangel Whipps Jr., az ország elnöke azt tervezi, hogy a Csendes-óceáni Szigetek Fóruma vezetőinek novemberi regionális találkozóján is felhozza majd a témát. A fórum már korábban kinyilvánította azon szándékát, hogy egységes álláspontot képvisel a nagyhatalmakkal való bánásmóddal kapcsolatban, és tavaly hivatalosan is elutasította Kína azon törekvését, hogy biztonsági és kereskedelmi megállapodást kössön a 18 tagú csoport 10 tagjával.

Az amerikai védelmi miniszter, Lloyd Austin e hónap elején dicsérte az olyan "kis szigetállamokat", mint Palau, és mély elismerését fejezte ki az amerikai-palaui partnerség iránt. Az USA azt tervezi, hogy 2026-ig radarállomást telepít Palau-ra, és korábban katonai gyakorlatokat is tartott ott.

Címlapkép: Luiz C. Ribeiro for NY Daily News via Getty Images