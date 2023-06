Elege lett az Egyesült Államoknak, Raptorokat küldenek a Közel-Keletre

F-22-es Raptorokat küld a Közel-Keletre a Pentagon, jelentette be Alexus Grynkewich, a Légierő Központi Parancsnokságának altábornagya. A katonai vezető szerint a biztonság és stabilitás megerősítésére van szükség a területen, mivel az amerikai légierőt folyamatosan inzultálják az orosz gépek. Április után június elején ismételten veszélyes manőverekbe kezdett egy orosz pilóta egy amerikai repülő közelében.

As we reported earlier, the US deployed F-22's to the Middle East because of Russian Air Force pic.twitter.com/HYTbXq1ioR