Megérkeztek Ukrajnába a CV90-esek

A Twitteren megjelent fotón az látható, amint vasúton szállítanak egyet a svéd páncélosból. Stockholm ötven darabot ajánlott fel a gyalogsági harcjármű legmodernebb, C verziójából Kijevnek.

: The first photo of a Swedish CV9040C infantry fighting vehicle already on Ukrainian soil. About 50 of these armored vehicles with 40mm autocannons were donated to the Ukrainian army by Sweden. #Ukraine