Új megoldás születhet Kína Tajvan-problémájára - Így zárulhat le Ázsia leghíresebb konfliktusa?

Tajvanban 2024-ben tartanak ismét parlamenti választásokat. A szigeten eddig kétpártrendszer volt jellemző, most viszont egy harmadik erő lépett be a küzdelmekbe, ami a teljes választást felboríthatja jövőre - írja a South China Morning Post . Az új párt ráadásul nagyon jó kapcsolatokat ápol Pekinggel, így a sziget kvázi függetlensége is veszélybe kerülhet.