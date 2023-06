Hosszú álomból ébredt Amerika, miközben Kína már a hátába került – Új frontot nyitottak a nagyhatalmak

A közép-amerikai országok nem számítanak a világpolitika kiemelkedő színterének, a diplomaták jellemzően az Egyesült Államok befolyási övezetébe sorolják a térséget. Az elmúlt években azonban érzékelhetővé vált a terület felértékelődése, ez a megnövekedett kínai figyelemnek köszönhető.

A közép-amerikai országok a világtérképen jelentéktelennek számítanak, akár méretüket, akár gazdasági erejüket tekintve. Az utóbbi időben azonban Peking fókuszába kerültek, és egyre-másra érkeznek a bejelentések, hogy egy újabb közép-amerikai ország veszi fel a kapcsolatot Kínával. A földrajzi közelség és egy újabb billegő világtérség réme már Washington szemét is felnyitotta, így elkezdett mozgolódni a térségben. Már nem pusztán Tajvan nemzetközi elismertsége a tét, Közép-Amerikában új front nyílt a két nagyhatalom között.

Mi lehet az oka, hogy az elmaradott térség ennyire FONTOSSÁ VÁLT a kínai diplomácia szemében?

Kína stratégiája

Kína törekszik minél több országgal kapcsolatot kiépíteni, és a gazdasági befolyását növelni. A globális versenye Washingtonnal olyan területekre is kiterjedt, mint az USA-hoz nagyon közeli Közép-Amerika. Ez utóbbi szerepe geopolitikai helyzetéből fakadóan hatalmas előnyökkel járhat Peking számára. A Time újságírója, Julio Guzmán „csendes invázió”-nak nevezi Kína terjeszkedését a térségben.

Kína három okból is fordít megnövekedett figyelmet a közép-amerikai térségre:

Tajvan diplomáciai izolációja. Közép-Amerika és a karibi térség (Óceánia mellett) az egyik legfontosabb bázisa Tajpejnek, mivel itt több olyan ország is található, amelyik kitart a sziget diplomáciai támogatása mellett, és nem Pekinget ismeri el. A kínai kommunista párt számára előnyös, ha a Tajvan nemzetközi kapcsolatait elvágja, és egyre több országot tud maga mellé állítani. A diplomáciai izoláció az egyik lépése az „egy Kína” politikai elv érvényesítésének. Mióta Honduras márciusban Peking mellett tette le a voksát, Közép-Amerikában már csak Belize és Guatemala ápol diplomáciai kapcsolatokat a szigettel. A Kínai Népköztársasággal szemben a Kínai Köztársaságot elismerő államok száma 13-ra zsugorodott.

Gazdasági terjeszkedés. Kína elsősorban a gazdasági erejét veti latba a diplomáciai céljai eléréséhez. A világ második legnagyobb gazdasága igyekszik további kereskedelmi kapcsolatokat építeni a világ minden zónájában, azonban a doktrína kimondja, hogy nem létesítenek kapcsolatot olyan állammal, amelyik Tajpejt elismeri. Ez döntéskényszerbe hozza a vezetőségeket, és főleg az olyan szegény fejlődő gazdaságokban okoz dilemmát, mint Közép-Amerika országai. Kína célja, hogy a fontos, stratégiai szektorokban érjen el számottevő részesedést, így a fontos bányászati lehetőségek kiaknázásában, vagy a kommunikációs infrastruktúrában. Kína politikáját "jüandiplomáciának" is nevezik. Jellemzően nagyméretű, látványos beruházásokat támogat, amelyet a helyi politikai erők is hasznosítani tudnak a belpolitikájukban.

Az USA térségbeli és globális hatalmának megtörése. Az Egyesült Államok gyakorlatilag az elmúlt két évszázadban folyamatosan domináns szerepet játszott Közép-Amerikában. Éppen 200 éve, 1823-ban hirdették ki a Monroe-doktrínát, mi a térséget Washington befolyási övezetévé tette. Kína azt tervezi, hogy 2030-ra gazdasági szempontokból megelőzheti Washingtont, ehhez igyekszik minél több országot aktív kereskedelmi övezetébe vonni. Különösen előnyös számára, ha olyan helyeken tud új piacokat építeni, ahol az USA pozícióit meg tudja gyengíteni. Ennek egyik legfontosabb eszköze az Övezet és Út Kezdeményezés (BRI), amelyhez a közép-amerikai országok is csatlakoztak. A térség a világ egyik leginkább a Fehér Háztól függő területe, ahol Kína eddig korlátozottan volt jelen, ezért az újonnan kiépített kétoldalú kapcsolatok számára mindenképpen előnyökkel kecsegtetnek.

Az Egyesült Államok stratégiája

Az Egyesült Államok számára kulcsfontosságú, hogy déli előszobájában stabil államok legyenek, és ne alakulhasson ki egy újabb Kuba. Míg a Fehér Ház számára fontos egy adott ország politikai berendezkedése, a kínaiak számára ez nem szempont. Ez azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a demokratikus államok sokkal inkább autoriter berendezkedés felé fognak hajlani, hiszen a kínai tőke érkezésével kevésbé kell Washington igényeinek megfelelni. A térség kiegyensúlyozott helyzete továbbá azért is fontos, mert az elmúlt években menekülthullámok indultak az országokból, és a téma egyre égetőbb amerikai belpolitikai kérdés.

Washington azonban láthatóan sokáig nem fordított kellő figyelmet a térségre, és nem dolgozott ki megfelelő terveket a kínai befolyásszerzési törekvések visszaverésére Közép-Amerikában. A figyelmüket csak az keltette fel, amikor 2017 után egyszerre több ország is inkább Peking mellett köteleződött el. A Trump-kormányzat ekkor elkezdett nagyobb figyelmet fordítani a területre. A megkésett reakciót, de a növekvő washingtoni figyelmet jelzi az is, hogy Joe Biden amerikai elnök mindössze 2022-ben jelentette be az APEP (Amerikai Partnerség a Gazdasági Jólétért) kezdeményezést 11 országgal, amely a következő 5 ponton alapszik:

Regionális gazdasági intézmények újjáélesztése, befektetések felpörgetése

Rugalmasabb ellátási láncok létrehozása

Az alapvető üzleti megállapodások aktualizálása

Új munkahelyek teremtése a tiszta energiaforrások fejlesztésével, előrelépés a biodiverzitás megőrzésében és a széndioxid-kibocsátás csökkentésében

Fenntartható és együttműködésen alapuló kereskedelem biztosítása

Az együttműködésnek egyelőre a közép-amerikai országok közül csak Mexikó, Panama és Costa Rica része. Ahhoz, hogy a Fehér Ház lényeges előrelépéseket tudjon abszolválni a területen, ahhoz további országokat kell az együttműködésbe bevonnia.

Luis G. Solis, a Florida International University Latin-Amerikai és Karibi Központjának vezetője szerint az USA még mindig előnyt élvez katonai, gazdasági, kereskedelmi és kulturális szempontból is a térségben. Ezt az előnyt azonban érdemes állandó diplomáciai és befektetési lépésekkel fenntartani, melyek segítségével visszaszorítható a kínai befolyásszerzési kísérlet.

A közép-amerikai országok stratégiája

A térség államai felismerték, hogy Tajvan gazdasági ereje és a felőle érkező pénzügyi lehetőségek már nem tudnak versenyezni a pekingi alternatívával. A korábbi Tajvan-Kína billegés helyett kihátrálnak Tajpej mögül és az Egyesült Államok és Kína közötti egyensúlyozást választják.

A gyengülő amerikai figyelem ellenére a nagyhatalom befolyása továbbra is magas, ezért a térség államai igyekeznek billegő pozíciót elfoglalni az Egyesült Államok és Kína között. Nézzük sorra az elmúlt másfél évtizedben Kínával diplomáciai kapcsolatot építő államokat:

Honduras 2023 elejéig Tajvannal tartott fenn diplomáciai kapcsolatokat. Az ország rossz gazdasági állapota miatt gazdasági segítségért folyamodtak a sziget vezetéséhez, mit azonban Tajpej visszautasított. Válaszul Honduras inkább Kínával kereste a kapcsolatokat, és meg is állapodtak a kétoldalú kapcsolatok felvételéről. Kína pénzügyi segítséget is ígért az országnak.

Honduras 2023 elejéig Tajvannal tartott fenn diplomáciai kapcsolatokat. Az ország rossz gazdasági állapota miatt gazdasági segítségért folyamodtak a sziget vezetéséhez, mit azonban Tajpej visszautasított. Válaszul Honduras inkább Kínával kereste a kapcsolatokat, és meg is állapodtak a kétoldalú kapcsolatok felvételéről. Kína pénzügyi segítséget is ígért az országnak.

Costa Rica ismerte el Pekinget első közép-amerikai országként még 2007-ben. Az ország vezetését akkoriban szintén gazdasági megfontolások vezérelték, szerették volna felpörgetni a kereskedelmi lehetőségeket. Ez azonban ellentétes eredményeket ért el, 2021-ig mind a kínai külkereskedelmi mutatók, mind pedig a kínai működőtőke befektetések csökkentek az országban. Az eddigi tapasztalatok csalódást keltőek az ország számára, bár nincs is megfelelő kormányzati kapacitás a megkötött kétoldalú szerződések kihasználására.

Nicaragua 2021-ben döntött a kínai kapcsolatfelvétel mellett, miután 2019-ben hitelt szerettek volna felvenni Tajvantól, ám azt a sziget nem folyósította számukra. Ez az ország életében nem az első kapcsolatmegszakítás volt Tajpejjel, először 1985-ben szakították meg kapcsolataikat, majd 1990-ben újra felvették azokat.

Panama második közép-amerikai országként 2017-ben ismerte el Kínát. Ez a kapcsolat az ország geopolitikai fekvése miatt Pekingnek is fontos. A Panama-csatorna körül növeli befolyását, a logisztikai kapacitásokat, illetve a bányászati kitermelést. Azonban a kiemelkedő geopolitikai helyzet miatt más régiókkal is folyamatos a kapcsolattartás, az Egyesült Államok, az Európai Unió, de Japán és Dél-Korea is aktív az országban.

El Salvador 2018-ban döntött úgy, hogy a pekingi „egy Kína" politika mellett foglal állást és kétoldalú kapcsolatokat létesít a nagyhatalommal. A kis országban komoly eredményeket ért el a kooperáció, 2021-ben 55,7%-os bővüléssel zárt a két állam közötti kereskedelem. A kapcsolatok mélyítésére 2022-ben szabadkereskedelmi megállapodást kötöttek.

Bár nem a közép-amerikai térséghez tartozik, érdemes megemlíteni továbbá a dél-amerikai Paraguayt. Az ország a többi dél-amerikai államhoz hasonlóan erősen támaszkodik a mezőgazdaságra, exportcikkeinek jelentős részét szója- és marhatermékek jelentik. Kína hatalmas felvevőpiaca ezeknek a termékeknek. Paraguay az utolsó állam a kontinensen, amelyik elismeri Tajvant. Az ellenzéki elnökjelölt az áprilisi választásokat megelőző kampányában arra tett ígéretet, hogy győzelme esetén Pekinget ismeri el Tajvan helyett. Azonban riválisa, a konzervatív Santiago Peña megnyerte a választásokat, és a győzelem után kijelentette, hogy kifejezetten erősíteni szeretné a kapcsolatait Tajvannal.

A felsorolásból egyértelműen látható, hogy az országok döntésénél a gazdasági szempontok dominálnak. Ahhoz a félhez köteleződnek el, ahol nagyobb gazdasági hasznot remélnek. Tajvan már nem képes versenyezni a kínai gazdasági túlerővel szemben a térségben, sőt az Egyesült Államok is lemaradni látszik. Az is látszik, hogy Peking politikája nem mindenütt sikeres, át kell gondolniuk a gazdasági kapcsolataikat, és hosszútávon is fenntarthatóvá tenni.

Az Egyesült Államok gyengülő szerepét jelzi az is, hogy az elmúlt évtizedben az ország elnöke mindössze öt alkalommal látogatott a térség valamelyik országába, szemben Hszi Csin-pinggel, a kínai vezetővel, aki a sokkal nagyobb távolság ellenére viszont tízszer. Az új amerikai regionális szervezet megalapítása bizakodásra adhat okot a térség vezetőinek szemében, hogy az Egyesült Államok befektetésekkel és további gazdasági segítségnyújtással igyekszik a saját hatalmát stabilizálni a régióban.

A kép forrása: Getty Images