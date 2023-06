Videók: így tisztítja meg az utat az aknáktól az M58 MICLIC

A közösségi médiában terjed egy felvétel arról, ahogy valószínűleg Zaporizzsja megyében az ukrán erők aknamentesítő rendszerrel tisztítják meg maguk előtt az utat.

Egyes Twitter-oldalak szerint M58 MICLIC (Mine Clearing Line Charge) amerikai gyártmányú aknamentesítő rendszerekről van szó. (De az sem teljesen kizárható, hogy UR-77 szovjet gyártmányú aknamentesítő páncélosról.)

️The use of the M58 MICLIC towed demining system by the Ukrainian military in the Zaporozhye direction pic.twitter.com/GL1uucJcR0 — War (Monitor) June 18, 2023

Az Egyesült Államok tavaly szeptemberben jelentette be, hogy ilyen eszközöket is fog szállítani Ukrajnának. Az ukrán haderő novemberben fotót is közzétett a már birtokukban lévő eszközről.

Az oroszok védelmi célokból nagy területeket aknásítottak el azokon a területeken, ahol az ukrán ellentámadást várták. Több nyugati katonai jármű, így például Leopard tankok is megsemmisülhettek amiatt, hogy aknára futottak.

Egy két nappal korábbi felvételen szintén valószínűleg az M58 MICLIC működését láthatjuk.

This is what remote demining of minefields in looks like using the American M58 MICLIC remote demining installation. #Ukraine — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2023

Címlapkép: M58 MICLIC aknamentesítő rendszer az amerikai haderő szolgálatában. Forrás: Getty Images