Egy brit milliárdossal a fedélzetén tűnt el egy tengeralattjáró, amely a Titanic roncsaihoz szállított turistákat (2.)

Keresés indult egy kis tengeralattjáró után, amellyel turistákat szállítanak a Titanic roncsához az Atlanti-óceánon - közölte hétfőn BBC hírportálján a bostoni parti őrségre hivatkozva. Egyelőre nem tudni, hányan voltak a kis tengeralattjáró fedélzetén, de családja szerint Hamish Harding brit milliárdos is az utasok között lehetett.

Esetenként kis tengeralattjárókkal visznek le turistákat és szakértőket az 1912-ben elsüllyedt utasszállító hajó roncsához. A mélytengeri expedíciókra szakosodott OceanGate Expeditions nevű magáncég nemrég a közösségi médiában tette közzé, hogy elindított egy ilyen utat. A vállalat, amely eddig még nem reagált az értesülésekre, rendszerint 250 ezer dolláros (85 millió forint) részvételi díjat kér nyolcnapos expedícióin egy férőhelyért a karbonszálas tengeralattjáróin "nem mindennapi élményt és valami különleges felfedezését" ígérve.

Az amerikai parti őrség Twitter-oldalán közölte, hogy két repülőgépet is indítottak az elveszett jármű keresésére. Egy P-8A Poseidon felderítő repülőgépet is indítottak a kanadai Halifaxból. Ez utóbbi repülőgép olyan felszereléssel rendelkezik, amellyel a tengerfelszín alatt is fel lehet kutatni tárgyakat.

Minden lehetőséget megvizsgálunk és megragadunk, hogy a legénységet biztonságban visszahozzuk

- hangsúlyozta közleményében az OceanGate Expeditions.

Egyelőre nem tudni, hányan voltak a kis tengeralattjáró fedélzetén. Hamish Harding családja szerint a brit milliárdos is a fedélzeten volt. Erről a mostohafia számolt be a Facebookon, de később a bejegyzést eltávolította tekintettel a család magánszférájára. Harding saját maga is bejegyzést tett egy nappal korábban Facebook-oldalán arról, hogy tengeralattjáróra száll, de azóta nem volt több hír róla.

Az OceanGate Expeditions honlapja szerint az idén ez már a cég ötödik expedíciója a roncshoz. Ahhoz, hogy elérjék a Titanicot az utasoknak mintegy két órát kell leereszkedniük a Titan nevű, öt fős tengeralattjáró fedélzetén a tengerfenékhez.

A belfasti Harland és Wolff hajóműhelyben készült luxusgőzös 1912-ben az Atlanti-óceánt átszelő első útján jéghegynek ütközött és elsüllyedt. A Titanic roncsait 1985-ben találták meg 650 kilométerre Új-Fundland partjaitól. A maga idejében legnagyobb hajó maradványai 3800 méter mélységben nyugszanak az Atlanti-óceán fenekén. A fedélzetén lévő 2200 utasból és legénységből több mint 1500-an vesztették életüket.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 06. 19. Eltűnt egy kis tengeralattjáró, amellyel turistákat szállítanak a Titanic roncsaihoz

Címlapkép forrása: Getty Images