Elmondta Ukrajna, hány települést foglaltak vissza

Vlagyimir Rogov, az egyik Kreml által kinevezett orosz tisztviselő vasárnap azt írta, az ukrán erők elfoglalták Pjatihatkit. Később már arról beszélt, hogy az oroszok kiűzték onnan őket, majd az ukránok újra támadták a községet.

Hanna Maljar hétfőn azt mondta, az ukrán erők nemcsak hogy elfoglalták Pjatihatkit, hanem

két hét alatt összesen 7 kilométert nyomultak előre és 113 négyzetkilométert szereztek vissza.





Confirmation of the settlement of Piatykhatky liberated on 18 June by the 128th Jaeger Brigade and the 2nd Separate Rifle Battalion in Vasylivka direction. Liberation was reported by Russian channels earlier on 18 June. pic.twitter.com/1VahXxuZjs