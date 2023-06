Hírszerzési vezető: szünetelhet az ukrán ellentámadás

Az Észt Védelmi Erők hírszerzési központjának vezetője szerint az ukrán erők folytatják előkészítő tevékenységeiket az offenzívához.

Jelenleg a támadó műveletek első fázisa zajlik, ezek célja, hogy megtalálják az orosz védelmi állások gyenge pontjait. Grosberg szerint a kezdeményezés most Ukrajna kezében van, ugyanakkor

az ukrán erőknek nincs meg az 1 a 3-hoz számbeli fölénye, ami támadó műveletekhez szükséges: a két fél aránya most 1 az 1-hez lehet.

Emellett az oroszok már 9 hónapja építgetik védelmi állásaikat. Mindezek miatt az ukránok módszeresebben és óvatosabban haladnak, hogy kisebbek legyenek a veszteségeik.

Grosberg szerint a következő napokban az orosz vonalak gyenge pontjainak szondázása zajlik majd.

Nem fogunk támadást látni a következő hét napban

– jelentette ki az észt hírszerzési vezető.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi agytröszt vasárnapi jelentésében szintén úgy értékelte, hogy az ukránok még nem vetették be rendelkezésre álló erőik nagy részét az ellentámadásban, és nem indították el a fő offenzívát.

Címlapkép: Katonák nézik a Kijevben kiállított és harcképtelenné tett orosz harckocsikat és páncélozott járműveket 2023. június 15-én. MTI/AP/Efrem Lukackij