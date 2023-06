Videó: ilyen szerencsés harckocsizót ritkán látni

A videót egy ukrán T-64BV harckocsi tornyára szerelt kamera készítette, és jól látszódik rajta az, hogy a páncélost másodperceken belül kétszer próbálják meg kilőni az oroszok RPG-7-es kézi páncéltörő rakétavetőkkel.

Az első gránáttal szerencséje volt az ukrán tanknak: kevéssel a jármű mögött húzott el, a második rakéta azonban oldalba kapta a korosodó T-64-est.

: A T-64BV of the Ukrainian 35th Marine Brigade attacking the Storozhove area survived two PG-7VR tandem HEAT RPG; one missed, and another hit the reactive armour on the side of the tank, damaging it. All the crew were OK and the tank is being repaired. #Ukraine