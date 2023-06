A tűzgyűrű mentén erősít az Egyesült Államok, fontos geopolitikai győzelem az új szerződés

Pápua Új-Guinea május végén kötött nagyon fontos katonai megállapodást az Egyesült Államokkal. Nemrégiben a parlament elé került a tervezet, így kiderültek a pontos részletek is. A megállapodás a szigetnek a biztonsági kapacitások növekedését, míg Washington számára komoly győzelmet jelent a kínaiak elleni globális sakkjátszmában.

Pápua Új-Guinea a világ egyik legfiatalabb állama, mindössze 48 éve kiáltották ki függetlenségüket Ausztráliától. Bár a nyersanyag-lelőhelyeinek köszönhetően jelentős gazdasági potenciállal rendelkezik, a szigetcsoport egyelőre nem játszik túl fontos szerepet a világgazdasági folyamatokban. Annál fontosabb viszont a földrajzi elhelyezkedése, geostratégiai pozíciója. Az ország a Japántól Indonézián keresztül egészen Ausztráliáig húzódó szigetláncolat tagja.

Az Egyesült Államok figyelme már a 2010-es évektől kezdve mindinkább a csendes-óceáni térség felé fordult. Amerikai stratégák szerint a térség lesz az évszázad legfontosabb geopolitikai területe, a kelet-ázsiai térség országinak felemelkedésével a világgazdasági súlypontok is eltolódtak. A térség hagyományosan az Egyesült Államok befolyási övezetének része, viszont a kínai erősödéssel itt is vetélytársat kapott a Washington. A szigetcsoport fontos része a nemzetközi hajózási útvonalaknak, és az itteni bázisokról hatalmas terület ellenőrizhető.

Kína világban mindenfelé alkalmazott gazdasági nyomulás taktikáját használta, az elmaradott térségben a "jüandiplomáciájával" igyekezett minél nagyobb befolyásra szert tenni.

A kereskedelmi kapcsolatok megerősödtek, azonban Pekingnek más szempontból nem sikerült befolyását növelnie. Pápua Új-Guinea sok ásványkinccsel rendelkezik, ezek kiaknázásába a kínai vállalatok is szívesen fektetnek be. Az ország legfontosabb erőforrásai a szénhidrogének, ritkaföldfémek, arany, illetve a fa és a halászati termékek. A kitermelés mellett kínai befektetések érkeznek az ország infrastruktúrájának fejlesztésébe, illetve lakóházépítési programokba is.

Peking felismerte, hogy az óceániai térség országaival fontos stabil és erős diplomáciai kapcsolatokat kialakítani a saját érdekeik érvényesítése érdekében. Vang Ji kínai külügyminiszter a térség 10 országában tett látogatást egy körút keretében 2022 májusában, ekkor a kapcsolatok megerősítését igyekezett elérni. Kína folyamatosan egyre fontosabb partnerévé vált a pápua új-guineai kormányzatnak, mára Ausztrália és Japán mellett ők az egyik legnagyobb kereskedelmi partnerük.

A Washington és a Port Moresby között köttetett katonai megállapodás azonban ékes bizonyítéka annak, hogy a gazdaság nem kizárólagos szempont az országokban.



Ezt bizonyította James Marape, Pápua Új-Guinea miniszterelnöke is. Szerinte a katonai megállapodás az ország érdekében született, és ennek ellenére továbbra is kiállnak a pekingi érdekek mellett. Őket támogatják például a tajvani kérdésben is, és kiemelkedő kereskedelmi partnernek nevezte Kínát. A megállapodás kritikusai szerint ezzel Pápua Új-Guinea lemondott a függetlenségéről. Marupe szerint azonban épp ellenkezőleg, ez segít az ország biztonsági képességeit megemelni, ami egy szuverén állam alapfeltétele.

A katonai megállapodás ténye már korábban kiderült, azonban részleteit eddig homály fedte. Nemrégiben a parlament elé is felterjesztették, ekkor a fontosabb megállapodások is felszínre kerültek. Az alku szerint Washington összesen hat bázishoz kap hozzáférést, illetve ezeken a területeken fejlesztési és állomásoztatási jogai is lennének. A térségbe érkező amerikai katonák létszáma folyamatosan fog emelkedni az elkövetkező években, de pontos létszámukról egyelőre nincs hír.

A sziget biztonsági kapacitásai és lehetőségei kibővülnének; ez korábban gyenge pontja volt az ország kormányának. Port Moresby hozzáférést kaphat az USA technológiájához, felszerelések érkeznek az ország biztonsági szervezeteihez. A szerződés nem terjed ki arra, hogy az Egyesült Államok a sziget bázisait felhasználhatja egy esetleges Tajvan elleni invázió esetén. Mindenképpen előnyös azonban Washington számára, mivel erősíti a térségi biztonsági garanciákat, és Guam bázisáról is felelősséget vesz le, diverzifikálja a nagyhatalom térségi lehetőségeit.

Nem csak Pápua Új-Guinea vizeire fognak érkezni az USA hadihajói, hanem a szomszédos óceániai szigetország Palau is arra kérte az Egyesült Államokat, hogy gyakrabban járőrözzenek az ország vizein. Ennek oka, hogy az elmúlt időszakban több kínai vízi jármű is engedély nélkül hajózott be az ország vizeire. A sziget szerint megfigyelő tevékenységet végeztek, Peking ezt tagadta.

Az ország azon kevés ÁLLAMOk egyike, amelyik nem ismeri el Pekinget, hanem Tajvant támogatja.

Washington számára azért különösen fontos a jelenlegi geopolitikai siker, mert egy újabb országban tudta a stratégiai kapcsolatait megerősíteni a világ egyik legfontosabb térségében, illetve ezzel Kína térségbeli ambícióit is csökkentette. Korábban Peking a szomszédos Salamon-szigetekkel kötött biztonsági megállapodást, annak értelmében oda kínai csapatok érkezhetnek. Egy újabb ország nagyban gyengítette volna a Fehér Ház térségi befolyását, ezt sikerült elhárítani a megállapodással. A tárgyalások már 2016-ban elkezdődtek, hosszú évekig tartott eljutni a feleknek az eláírásig.

A megállapodás ellenére nem várható, hogy Pápua Új-Guniea elszenvedője lesz a döntésnek, mivel a kínai befektetések jelentős haszonnal kecsegtetnek. A beruházások és bányászati jogok kiaknázása továbbra is jövedelmezőek a kínai cégek számára.

A címlapképen James Marape, Pápua Új-Guinea miniszterelnöke látható. A kép forrása: Lauren DeCicca/Getty Images