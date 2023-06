Elképesztő felvétel: farokrészét elvesztve repült tovább az orosz légierő legmodernebb helikoptere

A közösségi médiába felkerült felvételeken egy jelentős károkat elszenvedett orosz Ka-52-es harci helikopter látható. Az orosz Kamov tervezőiroda által megálmodott Ka-52-esnek egyébként a világon egyedülálló módon nincs farokrotora, mivel koaxális, ellentétesen forgó rotorrendszert használ – ennek köszönhető, hogy a forgószárnyas helikopter sikeresen visszatért a bázisára.

Russian Ka-52 with a damaged tail boom. According to a Russian source, when the external fuel tanks were dropped, they were blown back, as a result, one of the tanks broke the tail boom of the helicopter. Presumably southern Ukraine. pic.twitter.com/zBeQhwILyb