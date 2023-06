Felrobbant egy orosz lőporgyár, több ember életét vesztette

A mentőszolgálatok tájékoztatása szerint a tüzet eloltották.

Makszim Jegorov, a tambovi régió kormányzója Telegram-csatornáján közölte, hogy a balesetet emberi mulasztás okozta, és nem "terrorcselekmény" történt. A tisztségviselő szerint az üzem többi dolgozóját és a környező településeket nem fenyegeti veszély.

A termelés nem állt le, rendes ütemben folytatódik.

A very strong explosion reported at the Tambov Powder Plant in Russia.Four employees of the enterprise were killed. pic.twitter.com/6DHzNWp4E5