Furcsa páncélvadász gördült ki az orosz sufnituning-üzemből

Az, hogy a lassan másfél éve zajló orosz-ukrán háború során a harcoló felek páncélozott (és néha páncélozatlan) járműveket látnak el "extra" fegyverzettel mára már senkinek nem okoz meglepetést, úgy tűnik azonban, hogy az orosz sufnituningnak már a kétkerekű járművek is áldozatul eshetnek.

Az eredetileg Telegramon megjelent, majd onnan a Twitterre átvándorolt fotón egy meglehetősen retró beütésű oldalkocsis Ural motorkerékpár látható, melynek oldalkocsijára a kreatív oroszok egy 9M133 Kornet irányított páncéltörő rakétát szereltek.

A motorcycle sidecar used by Russian fighters with a Kornet ATGM. https://t.co/LoV7qQdj87 — Rob (Lee) June 19, 2023

Bármilyen furcsa, a koncepció egyébként egyáltalán nem tűnik életképtelennek.

A kis méretű, könnyű motor gyorsan helyzetet tud változtatni, szűk helyeken is elfér, míg a Kornet az oroszok által elérhető egyik leghatékonyabb páncéltörő fegyver, mely például az amerikai Abrams harckocsi korai variánsait kis ki tudta ütni.

Egyébiránt ha kevésbé drasztikus módosításokkal, de az ukrán csapatok is alkalmaztak hasonló taktikákat: a háború korai szakaszában a Kijev felé tartó konvojokat gyakran lepték meg az ukrán különleges alakulatok azzal, hogy quadokkal közlekedtek a harctéren, és 2-3 Javelin rakétával kilőttek néhány járművet, majd gyorsan odébbálltak.

Címlapkép: orosz katona egy Kornet rakétavetővel. Forrás: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons