Orbán Viktor kéréssel fordult a szerb elnökhöz

Belgrád azt állította, a három koszovói rendőrt szerb területen fogták el, Pristina szerint viszont szerb egységek átlépték Szerbia és Koszovó határát, és már koszovói területen vették őrizetbe a három rendőrt.

Orbán Viktor a Vučićcsal történt találkozóját követően azt mondta, a koszovói rendőrök szabadon engedése bizonyára segítené Szerbia ügyét. A magyar kormányfő arra kérte a szerb elnököt, fontolja meg kérését.

Vučić azt válaszolta, a magyar miniszterelnök nehéz kérdéseket tesz fel.

Szerbia és Koszovó konfliktusa az utóbbi időben újra kiéleződött, miután áprilisban a szerb többségű Észak-Koszovóban önkormányzati választásokat tartottak, amelyeken a szerb jelöltek nem indultak el. A kevesebb mint 4 százalékos részvétellel megtartott választásokat Pristina törvényesnek ismerte el, és be akarták iktatni az új polgármestereket. A koszovói szerbek azonban ezt meg akarták akadályozni, az egyik településen, Zvecsánban pedig a NATO KFOR békefenntartói erőivel is összecsaptak. Az incidensben több NATO-katona is megsérült, köztük sok magyar katona is.

Orbán Viktor továbbá elfogadhatatlannak nevezte azt, hogy a nemzetközi közösség legitimnek ismerte el az áprilisi koszovói önkormányzati választásokat.

Meg kell jegyezni azonban, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió június 8-án felszólította Albin Kurti koszovói miniszterelnököt, hogy mozdítsa el az áprilisban megválasztott polgármestereket hivatalukból és vonja ki az őket segítő rendőri egységeket. Emellett új önkormányzati választásokra szólítottak fel szerb részvétellel, valamint sürgették Pristinát, hogy hozza létre az észak-koszovói önkormányzatok szövetségét, ami nagyobb autonómiát adna az észak-koszovói szerbeknek. Koszovó 2013-ban már beleegyezett ennek létrehozásába, azonban ezt azóta sem tette meg. Az Egyesült Államok és az EU arra is figyelmeztette Koszovót, hogy „következményei lesznek”, amennyiben nem teszi meg a szükséges intézkedéseket a szerbekkel való konfliktus enyhítésére.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Aleksandar Vucic köztársasági elnök fogadja Orbán Viktor kormányfőt a Magyar-Szerb Stratégiai Együttműködési Tanács ülése előtt a vajdasági Palicson 2023. június 20-án. MTI/Benko Vivien Cher