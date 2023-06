Lassabban halad az ellentámadás a vártnál, radioaktív támadásra figyelmeztet Zelenszkij – Háborús híreink pénteken

Csütörtök késő este az orosz légvédelem megsemmisített egy drónt az ukrán határhoz közeli Kurszk város fölött – számolt be az oroszországi régió kormányzója, Roman Sztarovojt.

A kormányzó szerint a légvédelem kétszer lépett működésbe.

Károkról és sérültekről nem érkezett beszámoló.

Another explosion over Kursk. Apparently, air defense shot down another enemy UAV pic.twitter.com/AlLn0mi3SZ