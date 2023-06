A megbékélés ára: az orosz légierő egyik legsötétebb napjává vált a Wagner lázadása

Az orosz légierővel közeli kapcsolatokat ápoló „Fighterbomber” (Vadászbombázó) Telegram-csatorna összegezte a légierő veszteségeit, amit a nap folyamán szenvedett el a Wagner-zsoldosok váratlan lázadása következtében. A harci repülőket vezető pilóták közül 12-en meghaltak.

Even if this is Over the Losses to the Russian Air Force are Significant, with FighterBomber having Confirmed earlier today that they have Lost at least 7 Aircraft during Fighting with Wagner PMC Forces within the last 24 hours, including 3 Mi-8MTPR-1 Electronic Warfare pic.twitter.com/i6fGwbciIr