Elindultak a csecsenek Rosztov irányába, hamarosan megkezdődhet a Wagner által megszállt város ostroma

Úgy tűnik, Ramzan Kadirov hű maradt legutóbbi nyilatkozatához, és a csecsen erők máris megindultak a Wagner által a reggeli órákban elfoglalt Rosztov-na-Donu irányába. Eközben a zsoldosok útzárakkal, barikádokkal és a városba vezető utak elaknásításával készülnek a várható támadásra.

Ramzan Kadirov, csecsen vezető, aki korábban jó kapcsolatot ápolt a felkelést vezető Jevgenyij Prigozsinnal, nem sokkal korábban bejelentette, csapatai hűek maradnak Vlagyimir Putyinhoz. A csecsen vezető ezzel párhuzamosan jelezte, a csecsen Ahmat különleges műveleti egység is részt vesz a lázadás leverésében.

A közösségi médiába felkerült felvételek alapján a csecsen erők máris átlépték a régió határát és Rosztov-nu-Donu irányába tartanak.

️Chechen convoy travelling in the direction of Rostov pic.twitter.com/emhGadGmJZ — War (Monitor) June 24, 2023

A military column of Kadyrovs Chechen soldiers has just arrived to the Rostov region.Looks like the battle between the Wagner Group and Kadyrovs Chechens is about to start pic.twitter.com/jKLmm2LoSu — Visegrád (24) June 24, 2023

Az orosz „Baza” (Bázis) Telegram-csatorna által közzétett felvételek szerint a Wagner-zsoldosok is készülődnek az általuk megszállt város ostromára. A településre vezető utakat lezárták és elaknásították, többek között Taganrog irányába. Taganrog Rosztov és Mariupol között található félúton, az erre vezető útvonal az Ukrajnában harcoló orosz fegyveres erők egyik legfontosabb utánpótlási útvonala.

1) The exit from Rostov-on-Don towards Taganrog is blocked and mined.2) Blocked highway in Boguchar. Voronezh region pic.twitter.com/ldv2lR6ewo — Special (Kherson) June 24, 2023

A lázadó erők a városon belül is fegyverkeznek, legalábbis az alábbi felvétel alapján elaknásítják a város főbb útvonalait.

️PMC Wagner in Rostov working with what looks like land mines pic.twitter.com/HXzCWsg7Sn — War (Monitor) June 24, 2023

Úgy látszik, hogy a Wagneresek akár komoly nehézfegyverzetet is hátrahagyhattak a város védelmére. Az alábbi videón ugyanis Oroszország jelenlegi legmodernebb harckocsija, egy T-90-es látható, igaz ez a példány fennakadt a városi cirkusz bejáratánál. A T-90-eseket még korábban, az orosz fegyveres erők készleteiből kapták a zsoldosok, Bahmut ostromának elősegítése érdekében.

Der steckengeblieben T-90 Panzer wird zur Attraktion für die Anwohner von #Wagner — @BrennpunktUA () June 24, 2023

A címlapképen egy T-90-es harckocsi látható, Rosztov-na-donu városában, a reggeli órákban. A címlapkép forrása: Getty Images