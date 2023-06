Fájó ponton érte ütés az orosz hadsereget - Ez még csak a kezdet lehet

Csütörtök hajnalban hajnalban három Storm Shadow rakéta csapódott be a Krímet és Ukrajna szárazföldi részét összekötő Csongar-hídba és annak térségébe. Az egyik rakéta a régi hidat rongálta, a második a fő hídon ütött nagyméretű lyukat, míg a harmadik rakéta célt tévesztett, és a mocsárba zuhant a híd mellett. A találatok - bár komoly károkat okoztak - nem tették teljesen lehetetlenné a közlekedést.

A Csongar-szoroson átvezető főút hídjának rakétázása valószínűleg sokkal jobban fáj Oroszországnak, mint amennyire a híd méretéből azt előzetesen gondolni lehetne. Az átkelő a háború előtt az 1000 főt alig meghaladó Csongar településtől délre húzódik. A híd méretei nem nagyok, mindössze alig több mint száz méter hosszú, mindössze két sávon haladhat rajta forgalom. Egymás mellett húzódik a régi, kisebb méretű híd, illetve egy nagyobb, amely a főúti forgalom ellátásáért felelős.

A Csongar-szoros, melyen a híd segítségével át lehet kelni, azonban kiemelkedő geostratégiai szerepkörbe emelkedett a háború kirobbanása óta.

Ukrajna felől csak nagyon kevés szárazföldi út vezet a Krím-félsziget felé, ezek közül a legfontosabbat érte találat most. Az útvonal a Szimferopol-Dzsankoj-Melitopol-Mariupol útvonal része, és észak felől a Krím legfontosabb átkelője. Egyes hírek szerint ezen az útvonalon haladt Herszon és a Krím közötti közúti forgalom 70%-a, ez a fő utánpótlási vonal.

A félelmeket azonban inkább az okozza, hogy az ukrán TÁMADÁSOK a jövőben a hasonlóan fontos, és sérülékeny infrastukturális pontokra fog koncentrálni.

A Storm Shadow rakéták - a HIMARS rakéta-sorozatvető mellett - nagyon sok problémát okoznak az orosz hadvezetésnek, nem ismert eddig olyan védekezési mechanizmus, amely mindkét rakétarendszer ellen hatékony lenne. Nemrégiben az orosz védelmi miniszter, Szergej Sojgu azzal fenyegette meg a rakétát átadó Egyesült Királyságot, hogy ha rakéták csapódnak be Oroszországban, vagy a Moszkva által annektált Krímben, akkor London is azonnal a háborúba sodródik. Most pont a félsziget határára csapódtak be a rakéták. Sojgu korábban azonnali válaszlépéseket ígért egy hasonló támadás esetén, azt ígérve, hogy a parancsnoki központokat fogja csapás érni.

A rövid híd elvesztése hatalmas veszteséget jelenthetne az oroszoknak, hiszen ezt követően jelentős kerülőkkel lehetne csak elérni a félszigetet. A félsziget szárazföldön rendkívül elzárt, mindössze három fő-, és két alsóbbrendű útvonalon megközelíthető. Nézzük, milyen közúti alternatívák lehetnek ha a Csongar-híd megsemmisülne:

