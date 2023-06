Felszállt Moszkvából Putyin gépe – Elmenekült az orosz vezető?

Jelenleg egy jelentős méretű Wagner katonai konvoj tart az orosz főváros felé: a lázadók nyílt célja, hogy leváltsák az orosz védelmi minisztériumot, de Vlagyimir Putyin elnököt is megfenyegették.

Pár perce felszállt Moszkvából az RA-96022 regisztrációs számú, Il-96-300PU típusú elnöki különgép. A repülőgép Szentpétervár felé vette az irányt.

A pair of Russian government VIP jets (RA-96022, Il-96-300PU and RA-73025, A319-115(CJ)) are leaving Moscow Vnukovo International Airport, most likely evacuating to St. Petersburg Pulkovo Airport. pic.twitter.com/WBRIIOvdo6