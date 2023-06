Felvételek: elkezdtek kivonulni a megszállt Rosztovból a Wagner-zsoldosok

200 kilométerre volt Moszkvától a Jevgenyij Prigozsin által vezetett felkelőkből álló műveleti kontingens, amikor leállította az orosz főváros elleni offenzívát a zsoldosvezér és tárgyalni kezdett a Putyin-kormánnyal:

Prigozsin parancsot adott a Wagner csoport zsoldosainak arra is, hogy vonuljanak vissza bázisaikra, így feladták a ma hajnalban elfoglalt Rosztov-na-Donut is.

A Wagner csoport kivonulásáról videók kerültek fel a közösségi hálóra - nagyrészt orosz állami médiaügynökségek jóvoltából.

️Translation is dodgy, but RIA just said that Wagner are packing up their equipment in Rostov pic.twitter.com/4zJBUWmUBM

Nagyon úgy fest, hogy a zsoldosok alapvetően jó hangulatban távoztak Rosztovból: fotózkodtak, pacsiztak a helyiekkel, csak minimális mennyiségű összetűzésről érkezett eddig hír.

Final Celebrations and Pictures are being taken by Wagner PMC Forces as they begin their Withdrawal from the City of Rostov-on-Don in Southwestern Russia. pic.twitter.com/pwoUOI5U5d