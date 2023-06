Felvételek: hatalmas páncélozott konvoj halad Moszkva felé, ma este ostrom alá kerülhet a főváros

Kiszivárgott felvételek szerint jelentős méretű katonai konvojok haladnak át Lipeck megyén, már csak egy megye választja el a lázadókat Moszkvától, Oroszország fővárosától.

A konvojokban több átalakított civil jármű látható, némely ezek közül gyalogsági felszereléseket szállít, de több tréleren páncélozott járművek – harckocsik, gyalogsági harcjárművek, légvédelmi eszközök – láthatók.

Wagner column moving north towards Moscow in Lipetsk Oblast, BMP-2 and BMP-3 sharing a heavy equipment transporter, dump truck technical sporting an AZP S-60 autocannon.