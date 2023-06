Megszólalt Putyin a Wagner-lázadás után

Putyin a legfrissebb fejlemények szerint "megújította elkötelezettségét" az ukrajnai háború mellett és ismét a "különleges katonai műveletet" nevezte a legfőbb prioritásának. Azt is mondta az orosz elnök, hogy "folyamatos kapcsolatban" van a védelmi minisztérium tisztviselőivel, jelentette a Reuters. A Sky szerint Putyin azt is elmondta, hogy

biztos abban, hogy az ukrajnai "különleges katonai művelettel" kapcsolatos összes tervét és "feladatát" meg tudja valósítani.

A Kreml tudósítójának, Pavel Zarubinnak adott interjúban elhangzott megjegyzéseket a Rosszija állami televízió sugározta, az eredeti tervek szerint a teljes interjút ma sugározták volna. A Sky jelentése szerint az elnök megszólalását a Wagner-lázadás előtt rögzítették.

