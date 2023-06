Miközben mindenki a lázadásra figyelt, fájó veszteséget szenvedett el Ukrajna a frontvonalon

Valószínűleg többnapos az alábbi felvétel, amely nem sok nyilvánosságot kapott, mert mindenki a Wagner csoport lázadására figyelt. Elveszett az ukrán fronton egy francia Caesar típusú, 155 milliméteres tüzérségi tarack, melyet két Lancet drónnal semlegesített az orosz haderő.

Az önjáró tarack közúton haladt, amikor az orosz drónok célba vették, a vezető próbált kitérni a Lancet-támadás elől, de túlságosan megrántotta a kormányt és beborult az útmenti bozótosba. Ezután egy másik Lancet drón végzett a tarackkal.

A legénység láthatólag élve megúszta az incidenst.

A French SPG CAESAR rolled over while fleeing from a Russian drone in the Zaporozhye direction pic.twitter.com/XHkVZ6LCC6