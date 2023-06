Minszkben bukkanhatott fel Prigozsin

Prigozsin holléte szombat este óta foglalkoztatja a közvéleményt, amikor a Wagner PMC lázadásának végén ismeretlen helyre távozott. Bár az első hírek arról szóltak, hogy Prigozsin elfogadta a fehérorosz államfő, Andrej Lukasenka békejobbját, és Fehéroroszországba repült, azonban azóta nem mutatkozott nyilvánosan.

️Belarusian media reported that PMC chief Yevgeny was seen at the Green City Hotel in Minsk. #Wagner