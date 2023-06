Videó: merész mentőakcióra indult az orosz páncélos

A felvétel elején az látható, amint az orosz BTR-82A páncélozott szállító harcjármű az egyébként már tavaly összeomlott Antonovszkij híd felé robog, miközben 30 mm-es gépágyújával lövöldözik a híd irányába.

Később rájöhetünk arra is, mi volt a sietség oka: a páncélos a híd közelében rekedt sebesültekért érkezett, majd amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is szelelt a frontvonalról.

️Footage of a BTR-82A firing at the positions of the Armed Forces of Ukraine in the area of ​​​​the Antonovsky Bridge after a number of AFU troops crossed the Dniper and entrenched themselves on the opposing side. pic.twitter.com/VpNUodfkde