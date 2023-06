Támadásba lendült Ukrajna, Belaruszban bukkant fel a Wagner - Háborús híreink kedden

Portfolio 2023. június 27. 07:10

Belaruszba költözik a Wagner csoport, meg is kezdődött a zsoldosok első támaszpontjának építése. Megszólalt a hétvégi lázadásról Vlagyimir Putyin orosz elnök és Jevgenyij Prigozsin, a Wagner csoport vezére is - Putyin szigorú büntetést ígért. A frontvonal továbbra is nyomás alatt, Ukrajna több irányból támad.