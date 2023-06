Felvételek: partra tették a szerencsétlenül járt búvárhajó roncsait

A búvárhajó öt emberrel a fedélzetén a Titanic roncsaihoz akart lemerülni június 18-án, de az anyahajó elvesztette velük a kapcsolatot. A keresés napokig tartott, végül június 22-én rábukkantak a roncsokra a tenger fenekén. A búvárhajó valószínűleg még a merüléskor a nagy nyomás hatására darabokra eshetett.

A közzétett felvételen a hajó orr-részét és más darabjait egy daru rakja át a hajóról Új-Fundland kikötőjébe.

️The first footage of the wreckage of the sunken submersible pic.twitter.com/cENHjP23Jp