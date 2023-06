Legendás amerikai fegyverből vásárolt be Lengyelország - Meg is érkeztek az első példányok

Megérkezett az első Abrams-tankszállítmány Lengyelországba. Az amerikai általános (MBT – Main Battle Tank) harckocsikat sokan a világ egyik legjobbjának tartják.

BREAKING:Polands first 14 Abrams tanks have just arrived to the country.Poland has bought at total of 366 Abrams tanks from the U.S., of which 250 are in the most modern version, SEPv3Poland will also buy 1000 South Korean/Polish K2/K2PL tanks pic.twitter.com/x9bEV01aJh