Leleplező műholdfelvételek: ravasz cselhez folyamodtak az oroszok a Fekete-tengeren

Sutton műholdképeket elemezve azt írja: az orosz haditengerészet már négy hadihajót is átfestett az elmúlt napokban egy újfajta álcamintával, kettő fregattot és kettő Kalibr-rakéták indítására specializált korvettet.

Az új álcázás lényege, hogy sötét sávokkal festik le az oroszok a hadihajók orrát és tatját, így azok lényegesen kisebbnek tűnnek távolról. Ezzel a trükkel az oroszok azt remélik, hogy az ellenséges drónok, illetve ezek célazonosító mesterséges intelligenciája, hibásan azonosítja a célpontokat, elkerülve ezzel egy esetleges támadást valamely értékes tengerészeti célpont ellen. Egyes hajókat felülről is lefestettek, ez valószínűleg a műholdak megtévesztésére szolgál.

***UPDATE***Here-> In past few days Navy has painted more ships in deceptive camouflage in Black Sea. All are Kalibr cruise missile carrying ships. Article explains https://t.co/72zYH07VJR