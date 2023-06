Orosz vadászbombázókat vetettek be Szíriában – Új irányba halad a támadás

Egy helyi megfigyelő az Al Jazeerának elmondta, hogy két orosz Szu-24-es mért csapást Idlíb, és Benin városára, valamint az al-Arbín hegyvidéki területre, míg egy orosz Szu-34-es a Dzsiszr-es-Sugur-i piacot találta el. Idlíb tartomány az Aszad-rezsim elleni lázadók egyik utolsó fellegvára, és erős török támogatást élvez.

The air strike that targeted a tomato market in the city of Jisr al-Shughour in Idlib countryside was in fact a weapons and ammunition depot used by terrorists from HTS,Western media continues to present lies to the world and protect terrorists. https://t.co/GastfFcdeD