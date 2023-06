Ritka zsákmányra tettek szert az oroszok: megkaparintottak egyet a francia "lovasságból"

A Twitterre felkerült fotók alapján úgy néz ki, hogy az orosz csapatok zsákmányoltak egyet a Franciaország által Ukrajnának adományozott AMX-10-es könnyűtankból. Ez az első dokumentált eset arról, hogy a páncélos Moszkva kezére került.

Franciaország még tavaly jelentette be azt, hogy nagyjából harminc AMX-10RC páncélozott harcjárművet adományoz Ukrajnának. Kijev ezeket a járműveket be is vetette a nyári offenzíva nyitófázisában, ahol felemás teljesítményt nyújtottak.

️Russian troops captured a French AMX-10 RC AFV, first documented one if Im not mistaken pic.twitter.com/jjgP2kxOGm — War (Monitor) June 28, 2023

Az AMX-10RC egy érdekes hibrid: kerekeken közlekedik, ugyanakkor nagy kaliberű, 105 mm-es löveggel van fölszerelve, feladata pedig egyszerre a felderítés és az ellenséges páncélosok kilövése. Az AMX-10 a maga idejében (1981-ben rendszeresítették) egy remek fegyver volt, de a lövegstabilizátor hiánya a modern harckocsikkal szemben komoly hátrányba hozza.

A jármű megkaparintásáról most láttak napvilágot először fotók, ugyanakkor az Oryx katonai szakportál ukrán veszteségekről szóló listája alapján megállapítható, hogy a páncélost már június elején hátrahagyták az ukránok, miután egy bombatölcsérbe hajtottak vele.

A most közölt felvételek alapján a jármű egészen jó állapotban van, ugyanakkor nagyon valószínű az, hogy a fotókat még a múlt héten készítették az orosz katonák.

Az AMX-10-esekből Ukrajna eddig három példányt veszített el, mindhármat a déli offenzíva során hagyták hátra, a fotók alapján egyébként mindet javítható állapotban.

A címlapkép illusztráció, egy gyakorlatozó francia AMX-10RC látható rajta. Forrás: Wikimedia Commons