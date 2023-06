Szankciókkal csap oda a Wagnernek a Fehér Ház

Az amerikai pénzügyminisztérium arra törekszik, hogy a Wagner-csoport gazdasági hátországát meggyengítse. Az Egyesült Államok hivatala most négy vállalat büntetésével igyekszik megállítani a Wagner-csoport afrikai terjeszkedését - írja a The Guardian

Az amerikai külügyminisztérium aranyipari vállalatok elleni szankciókat jelentett be kedden. A büntetett szervezeteket azzal vádolják, hogy kapcsolatban állnak a Wagner orosz zsoldoscsoporttal. Összesen négy vállalatot érintenek az intézkedések, három országból: érint egyesült arab emírségekbeli, közép-afrikai köztársasági és oroszországi cégeket is.

A szankcionált iparági szereplők a gyanú szerint tiltott kereskedelmet folytatnak a zsoldoscsapattal, ezzel hozzájárultak a Wagner finanszírozásához.

A Wagner-csoport részben a természeti erőforrások kiaknázásával finanszírozza brutális műveleteit olyan országokban, mint a Közép-afrikai Köztársaság és Mali

– fogalmazott Brian Nelson az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős államtitkára.

A most bevezetett intézkedések célja, hogy a Wagner aktivitását visszaszorítsák Ukrajnában és Afrikában egyaránt. A pénzügyminisztérium állítása szerint már korábban terveztek hasonló lépéseket tenni, de a kibontakozódó Putyin-Prigozsin hatalmi harcban nem kívánták egyik fél támogatásának látszatát sem kelteni.

Szergej Lavrov a héten bejelentette, hogy az orosz katonai magánvállalatok továbbra is Afrikában maradnak majd.

Az Egyesült Államok vezetése sürgeti az afrikai vezetőket is, hogy szüntessék be a kapcsolatokat az orosz zsoldosokkal. A Wagnert számos civilek elleni bűncselekmény elkövetésével vádolják Afrikában is.

A címlapképen a Wagner-csoport zsoldosai láthatóak a múlt hét szombati villámlázadás során Rosztovban. A kép forrása: Feodor Larin/Anadolu Agency via Getty Images