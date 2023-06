Újabb ország hagyhat fel Tajvan támogatásával? – Váratlan kijelentést tett az elnökjelölt

Kijelentése azért fontos, mivel a közép-amerikai ország azon 13 ország egyike, amely továbbra is a Kínai Köztársaságot, vagyis Tajvant ismeri el, ráadásul Guatemala a legnépesebb ilyen ország. A Tajpejjel fennálló diplomáciai kapcsolat nemcsak a sziget, hanem az Egyesült Államok számára is fontos, hiszen ezzel ellensúlyozni tudja Peking hatalmát, különösen a maga befolyási övezetének tekintett közép-amerikai térségben.

Kína esetén dolgozni kell kereskedelmi viszonyainkon, és ki kell terjesztenünk őket

– mondta el Arévalo.

Még ma is Közép-Amerikában és a karibi térségben található a legtöbb ország, amely a Kínai Köztársaságot ismeri el hivatalosan. Ugyanakkor az utóbbi időben több ország is a Kínai Népköztársaság mellett tette le a voksát, ezzel Peking gazdasági befolyása is nőtt a térségben. Legutóbb márciusban Honduras szakított Tajvannal és vette fel a kapcsolatot a népi Kínával.

A baloldali és korrupcióellenes nézeteiről ismert Arévalo azt is kijelentette, az a szándéka, hogy jó kapcsolatokat tartson fent mind Kínával, mind Tajvannal is a kölcsönös tisztelet alapján.

Ugyanakkor hivatalosan a két Kínát nem ismerheti el egyik ország sem, mert mind Peking, mind Tajpej ragaszkodik az „egy Kína”-elvhez. Igaz ugyan, hogy sok nyugati ország, így az Egyesült Államok is virágzó nem hivatalos kapcsolatokat tart fent Tajvannal, de ezek aligha maradhatnak meg akkor, ha egy Tajpej-párti ország most teszi le a voksát Peking mellett.

A másik elnökjelölt, az első körben győztes Sandra Torres azt ígérte, ő fenntartaná a diplomáciai kapcsolatokat Tajvannal.

Címlapkép: Bernardo Arévalo, a Semilla mozgalom államfőjelöltje támogatói körében ünnepel Guatemalavárosban 2023. június 26-án, a parlamenti és elnökválasztások utáni napon. Arévalo, az ország első demokratikusan megválasztott elnökének, Juan José Arévalónak a fia a szavazatok 11,8 százalékát, míg Sandra Torres egykori first lady, a Remény Nemzeti Egység párt (UNE) elnökjelöltje a voksok 15,7 százalékát szerezte meg az elnökválasztás első fordulójában. A második fordulót augusztus 20-án tartják. MTI/EPA-EFE/Esteban Biba