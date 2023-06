Ismét Oroszországban van Prigozsin? – Árulkodnak a légiforgalmi adatok

A Meduza független orosz portál szerint az egyik gép helyi idő szerint kedd este 22:39-kor hagyta el a légibázist, miután összesen 14 óra 59 percet tartózkodott ott. A FlightRadar24 szerint a gép átlépte a fehérorosz–orosz határt, és Moszkva irányába tartott.

A másik gép, amely kedd reggel érkezett Szentpétervárról a Macsuliscsi légibázisra, kedd este visszarepült a második legnagyobb orosz városba. A Wagner csoport központja Szentpéterváron található.

At 22:39, Prigozhins business jet Embraer Legacy 600 (reg. number RA-02795) took off from Machulishchy military airfield and is flying towards Russia.Thus, Prigozhins plane was in Machulishchy for 14 hours and 59 minutes.1/2 pic.twitter.com/RqEAtcyMdN