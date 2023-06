Lecsapna Putyin a háború legnagyobb támogatóira? – A Dumában már készül a törvényjavaslat

Az orosz parlament alsóháza, az Állami Duma olyan törvényjavaslatot készít elő, amely szerint a jövőben egy külön testület ellenőrizné a bloggerek működését. A javaslat a katonai bloggereket is érintené, akik az ukrajnai háború legelkötelezettebb támogatóinak számítanak, ugyanakkor rendszeresen fogalmaznak meg éles kritikát az orosz hadvezetéssel szemben.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet szerdai jelentése a RIA Novosztyi orosz hírügynökség alapján arról írt, hogy Jana Lantratova, az Állami Duma oktatási bizottságának első elnökhelyettese azt mondta,

az alsóház egy olyan testület létrehozására tesz javaslatot, amely jogosult lesz ellenőrizni a bloggerek tevékenységét.

Egy másik törvényjavaslat pedig kötelezővé tenné a bloggereknek, hogy „tömegtájékoztatási eszközként” regisztrálják magukat, illetve ez a törvény határozná meg a bloggerek jogait és kötelességeit is.

Bár a törvényjavaslat külön nem nevesíti a katonai bloggereket, ők is bloggereknek számítanak.

A katonai bloggerek egyedülálló helyzetet foglalnak el az orosz médiatérben: miközben különösen az ukrajnai háborút követően egyre nagyobb méreteket öltött Oroszországban a cenzúra, és számos független sajtóterméket betiltottak, a háborúpárti katonai bloggerek szabadon működhettek, és semmilyen retorzió nem érte őket amiatt, hogy jellemzően erőteljesen bírálták az orosz hadvezetést a katonai kudarcokért.

A bloggerközösség Vlagyimir Putyin számára is fontos volt, olyannyira, hogy több ízben személyesen is találkozott fő képviselőivel. A katonai bloggerek körében nagy népszerűségre tett szert Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér, aki azonban a szombati zsoldoslázadást követően láthatóan kiesett a pikszisből.

Duma-képviselők már korábban is fölvetették, hogy szabályozni kellene a katonai bloggerek működését. Úgy látszik azonban, Putyin korábban nem akarta magára haragítani a háborúpárti bloggereket, a Wagner-lázadás azonban új helyzetet hozott, és az orosz elnök már nem engedheti meg magának, hogy bárki szabadon bírálja az orosz védelmi minisztériumot és a reguláris erők vezetését.

Címlapkép: Az Állami Duma épülete Moszkvában. Forrás: Getty Images